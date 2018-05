Sommer, Sonne, Schlager – Vanessa Mai (26)! Am 3. August kommt ihr fünftes Album auf den Markt und das hat eine ganz besondere Bedeutung für die Sängerin: Die Platte soll eine Ode an die Volksmusik werden, der sie sich zu 100 Prozent verschrieben hat. Denn in Vanessas Leben dreht sich alles um die klassischen deutschsprachigen Sounds – und darauf ist sie auch verdammt stolz!

Ihr Werk "Schlager" wird eine Art Bekenntnis: "Ja, ich stehe dazu, dass Schlager meine Leidenschaft ist. Gerade auch, weil der Schlager heute anders klingt und einen ganz anderen Stellenwert hat als vor zehn Jahren", erklärte die 26-Jährige im Bild-Interview. Und nicht nur das: Die stolze Hundebesitzerin hofft sogar, eine kleine Revolution der vermeintlich verstaubten Musikrichtung angestoßen zu haben: "Andere Künstler – und ich vielleicht auch – haben einen Teil dazu beigetragen, die Genres im deutschen Sprachraum niederzureißen." Letztlich gehe es einfach nur noch um Musik und nicht mehr um Stile, die sich in Schubladen legen lassen, verdeutlichte sie.

Damit die CD absolut perfekt wird, hat Vanessa sogar richtige Profis zurate gezogen und ist aktuell in Los Angeles, um die Lieder dort im Studio aufzunehmen. "Das ist für mich ein musikalischer Quantensprung, ich kann es noch gar nicht richtig glauben", fieberte die Ex-Let's Dance-Kandidatin ihrer bevorstehenden Arbeit in den Staaten entgegen.

WENN.com Vanessa Mai bei einem Konzert in Berlin

Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Vanessa Mai bei "Das Internationale Schlagerfest"

Florian Ebener/Getty Images Vanessa Mai bei Let's Dance 2017

