Bei Vanessa Mai wurde eine Krebsvorstufe diagnostiziert

Vanessa Mai (33) hat ihre Fans mit einer überraschenden Nachricht schockiert: Bei der Sängerin wurde vor zwei Jahren eine Krebsvorstufe diagnostiziert, die durch eine Infektion mit humanen Papillomaviren (HPV) ausgelöst wurde. Mit einem emotionalen Instagram-Video wendet sie sich nun gemeinsam mit der Initiative "Entschieden gegen Krebs" an ihre Community. Sie fordert: "Schämt euch nicht, Fragen zu stellen. Ihr habt nur diesen einen Körper. Informiert euch und trefft präventive Entscheidungen." Denn auch bei Vanessas eigener Geschichte war es wichtig, dass ihre Infektion frühzeitig entdeckt wurde: "Wäre ich nicht zur Vorsorge gegangen, wäre meine Geschichte vielleicht anders gelaufen", erzählt sie nachdenklich.

HPV ist eine Virusgruppe, die durch Haut- und Schleimhautkontakt, häufig sexueller Art, übertragen wird, weshalb eine Impfung noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr empfohlen wird. Viele Infektionen bleiben unbemerkt und klingen von selbst ab – aber nicht alle. Insbesondere länger anhaltende Infektionen können zu Krebs führen, beispielsweise Gebärmutterhalskrebs. Vanessa warnt in ihrem Clip eindringlich davor, die Risiken zu unterschätzen, und macht darauf aufmerksam, dass die HPV-Impfquote in Deutschland noch immer niedrig ist. Sie betont, wie wichtig es ihr sei, andere durch ihre Geschichte aufzurütteln und ihre Erkenntnisse weiterzugeben: "Gesundheit ist nichts Selbstverständliches und ich allein trage die Verantwortung für meinen Körper."

Vanessa, 1992 geboren als Vanessa Marija Else Mandekić, begann ihre Karriere einst als Teil der Band Wolkenfrei, mit der sie 2013 erste Erfolge im deutschen Schlager feierte. Nach dem Ausstieg ihrer Bandmitglieder startete sie 2015 als Solokünstlerin durch – mit einem modernen, tanzbaren Schlagerstil und energetischer Bühnenpräsenz. Alben wie "Regenbogen" und "Für immer" stiegen in die Top Ten der Charts. Vanessa entwickelte ihren Stil stetig weiter – kombinierte Schlager mit Pop, Dance und R’n’B. Dass sie jetzt mit einer so intimen Geschichte an die Öffentlichkeit geht, um andere vor den Folgen einer HPV-Infektion zu warnen, beweist ihren Fans ein weiteres Mal: Die Sängerin mit den schwäbischen Wurzeln hat trotz ihres gewaltigen Erfolgs weiterhin das Herz am rechten Fleck.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai zeigt ihre Haut

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Musikerin

