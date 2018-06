Kylie Jenner (20) und Kim Kardashian (37) sind kaum noch auseinanderzuhalten – die beiden Reality-TV-Stars sind echte Kurven-Twins! Schon seit Jahren scheinen die Halbschwestern einander immer wieder nachzueifern: Während Kim schon früh als absolute Curvy-Queen galt, entwickelte sich langsam auch die jüngste Kardashian-Jenner zu einer wohlgeformten Schönheit. Auf den neuesten Bildern gleichen sich besonders die üppigen Hinterteile der Brünetten total. Doch was haben die 20-Jährige und ihre 36-jährige Sis noch gemeinsam?

1. Ihre Optik

Die wohl deutlichste Ähnlichkeit der Amerikanerinnen sind tatsächlich ihre Figuren: Neben einer fülligen Oberweite, die beide Gerüchten zufolge dem Beauty-Doc verdanken, sind die Wespentaillen und XL-Bootys der Girls unverkennbar. Auch die Gesichter der Töchter von Kris Jenner (62) ähneln sich immer mehr: Schmollmund, dunkle Augen und hohe Wangenknochen sorgen für den kardashian'schen Twin-Effekt! Gleiche Frisuren und Haarfarben unterstützen das noch.

2. Ihr Männergeschmack

Ob sich Kylie und Kim dabei wohl abgesprochen haben? Für knapp zwei Jahre war Erstere mit Rapper Tyga (28) liiert. Kim hingegen heiratete bereits 2014 ihren Schatz Kanye West (41) – ebenfalls Rap-Musiker. Beide TV-Stars hatten zudem ihre großen Auftritte in den Musikvideos ihrer Angebeteten. Und auch Kylies neuer Liebster und Baby-Daddy Travis Scott (26) ist ein Kollege der beiden Songwriter.

3. Ihre Karrieren in der Beauty-Branche

Nachdem sie bei Keeping up with the Kardashians und als Influencerin zunächst eher weniger Aufmerksamkeit bekam, startete Kylie 2015 mit ihrer Kosmetiklinie Kylie Cosmetics durch – und wurde beinahe über Nacht zur Millionärin. Im Juni 2017 kam dann Kims erste Make-up-Kollektion KKW Beauty auf den Markt und vergrößerte ihr üppiges Vermögen mit Lippenstiften und Contouring-Kits um ein Vielfaches.

