1998 wurde im US-Fernsehen die erste Folge von Sex and the City ausgestrahlt. 20 Jahre später sind die Darstellerinnen Sarah Jessica Parker (53), Kim Cattrall (61), Kristin Davis (53) und Cynthia Nixon (52) noch immer dick im Geschäft. Gemeinsam wollen die Girls wegen Streitigkeiten zwar nicht mehr vor die Kamera treten, aber auch so arbeiten sie noch äußerst erfolgreich. Samantha-Mimin Kim verriet Promiflash im letzten Jahr, dass sie auch gern im Hintergrund arbeiten möchte: "Ich habe bei ‘Sex and the City’ in meinen 40ern angefangen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Leben sonst gewesen wäre. Aber danach habe ich erkannt, wenn ich nicht nur Theater spielen will, wird es für mich schwierig. Also entschied ich, Produzentin zu werden."



