Sechs Jahre lang spielten sich Sarah Jessica Parker (53), Kristin Davis (53), Kim Cattrall (61) und Cynthia Nixon (52) in ihren Rollen als die vier besten Freundinnen Carrie, Charlotte, Samantha und Miranda in die Herzen ihrer Zuschauer. Insgesamt sechs Staffeln der Kultserie Sex and the City konnten die Fans bestaunen. Als krönender Abschluss der Ära dienten sogar zwei Kinofilme. Der Erfolg wurde allerdings von einem Streit zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen Sarah und Kim überschattet. Letztere teilte nach Abschluss der Dreharbeiten ganz schön gegen ihre Kollegin aus. Jetzt meldet sich Sarah zu Wort: Am Set selbst habe pure Harmonie geherrscht.

Wenn es nach Kim ginge, gilt ihr Charakter der sexsüchtigen Powerfrau Samantha wohl eher nicht als die Rolle ihres Lebens. Schuld daran sei auch der langjährige Clinch zwischen ihr und der Carrie-Darstellerin, die sich laut Kim immer in den Mittelpunkt gedrängt habe. Gegenüber dem US-Nachrichtenportal Vulture dementiert die 53-Jährige jetzt jedoch jegliche Spekulationen darüber, dass es während der Dreharbeiten zwischen den beiden ordentlich gekracht habe. "Ich möchte jeden noch einmal daran erinnern, dass es keinen Catfight gibt. Ich habe niemals ein unfreundliches Wort in den Mund genommen. Ich habe Kims Arbeit immer sehr geschätzt und sie bei allem unterstützt", verrät die Mutter von drei Kindern. Am Set selbst sei alles immer einwandfrei verlaufen.

Bereits seit Monaten herrscht Uneinigkeit darüber, ob es zukünftig vielleicht sogar einen dritten SATC-Kinofilm geben wird. Kim hatte eine Rückkehr jedoch kategorisch ausgeschlossen. Zu deren Entscheidung beteuerte Sarah außerdem: "Wenn sie den dritten Film nicht drehen will, dann gibt es nichts, das ich tun kann, um sie umzustimmen. Wir müssen ihre Entscheidung akzeptieren."

