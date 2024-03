Selten: Sarah Jessica Parker und Matthew entspannt in London

Sarah Jessica Parker (58) und ihr Mann Matthew Broderick (61) genießen eine Auszeit von ihren Pflichten. Während ihr Theaterstück am Londoner West End pausiert, bummeln die beiden Schauspieler durch die britische Hauptstadt und zeigen sich dabei so privat wie selten. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie leger und herrlich normal beim Besuch der berühmten Kunstgalerie Tate Britain. Die Sex and the City-Darstellerin beweist in ihrem cremefarbenen Mantel dennoch Stilsicherheit – mit ihrem Rucksack ist sie aber auch bestens für eine Touristentour gewappnet. Die Fans am Straßenrand begrüßte das Paar mit begeistertem Winken.

Sarah und Matthew stehen voraussichtlich noch bis Ende März auf der Bühne des Londoner Savoy Theatre. Dort lassen sie das Stück "Plaza Suite", das seine Uraufführung 1968 in Boston hatte, wiederaufleben. Besonders viel Anklang fand das bisher aber nicht. Viel eher hagelte es bereits Kritik. So schrieb unter anderem The Independent: "Nicht mal Sarah und Matthew können diese veraltete Liebeskomödie retten." Für Fans, die die beiden einmal live sehen wollen, stand allerdings etwas ganz anderes im Weg: Die Tickets sollten nämlich zwischen 200 und 300 Euro kosten. "Trotz aller Nostalgie kommt hier irgendwie keine Freunde auf", resümierte ein User auf X.

Dafür gibt es Sarah und Matthew aber ausnahmsweise aus nächster Nähe. Immerhin zeigt sich das berühmte Paar sonst nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Noch seltener sind private Einblicke. Im November vergangenen Jahres hatte es eine Ausnahme gegeben, als ihr Sohn James (21) auf Instagram ein Bild der ganzen Familie kuschelnd im Bett gepostet hatte. "Familienfotos sind die besten", hatte ein verzückter User in die Kommentarspalte geschrieben.

Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "Plaza Suite"

Instagram / jwbr0derick Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und ihre Kindern machen ein Selfie

