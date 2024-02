Superselten: Sarah Jessica Parkers Sohn teilt Familienfotos

Sie schwebt im Familienglück. Sarah Jessica Parker (58) ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen überhaupt. Mit ihrer Rolle in Sex and the City konnte sie bereits so einige Erfolge verbuchen. Während sie einen Großteil ihres Lebens im Rampenlicht verbringt, genießt die US-Amerikanerin ihr Privatleben umso mehr. Nur selten gewährt sie Einblicke in dieses. Auch deshalb überraschen aktuelle Aufnahmen des Filmstars. Mehrere Schnappschüsse zeigen Sarah mit ihren Liebsten auf einem Familienausflug.

Auf Instagram teilt der älteste Sohn der 58-Jährigen, James Wilkie (21), eine Reihe an Fotos, die sie alle gemeinsam auf dem Geburtstag eines Freundes zeigen. Während der Promi-Spross auf einem Bild gemeinsam mit seinem Vater posiert, zeigt ein weiteres auch seine berühmte Mama. Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie Sarah und ihr Mann Matthew in der Ferne Rücken an Rücken vor der Kulisse eines Sonnenuntergangs stehen.

Obwohl sie die Zeit mit ihrer Familie sichtlich zu genießen scheinen, mussten Sarah und Matthew erst vor wenigen Wochen ordentlich Kritik einstecken. Für das Theatherstück "Plaza Suite" hatten sie zuvor gemeinsam auf der Bühne in London gestanden – und dafür nur wenig Lob eingeheimst. Im strengen Fazit von The Independent hieß es unter anderem: "Nicht mal Sarah und Matthew können diese veraltete Liebeskomödie retten."

Anzeige

Instagram / jwbr0derick Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker, 2024

Anzeige

Instagram / jwbr0derick James Wilkie und sein Vater Matthew Broderick

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de