"Vermasselt": Bradley Cooper erinnert sich an erste TV-Rolle

Durch Filme wie "Hangover" und "A Star is Born" wurde er zum Weltstar – doch auch Bradley Cooper (49) hat mal klein angefangen. Auf dem Santa Barbara International Film Festival im Februar erinnert sich der Schauspieler an seine erste TV-Rolle zurück, wie spot on news berichtet. Dabei handelte es sich um einen Auftritt in der beliebten Serie Sex and the City. Heute gibt Bradley zu, er hätte große Angst gehabt, als er die Zusage bekam: "Ich habe nicht realisiert, dass man den Job jemals bekommen kann."

Seine erste Schauspielerfahrung lief nicht ganz so reibungslos wie erhofft. Für seine "Sex and the City"-Rolle als Jake habe der Hollywood-Star ein Auto mit Schaltgetriebe fahren sollen, erzählt er. Problem an der ganzen Sache war allerdings, dass er dies nicht konnte! Also wurde Bradley zu einer Fahrschule geschickt. "Und ich habe es trotzdem vermasselt", gesteht der 49-Jährige und fügt hinzu: "Also haben sie jemand anderen das Auto fahren lassen und ich musste so tun, als ob wir anhalten würden."

Heute kann sich Bradley aber über einige Erfolge freuen. Zuletzt bekam er auf dem Filmfestival von Freund Brad Pitt (60) den Preis als "Bester Darsteller des Jahres" für die Filmbiografie "Maestro" überreicht – bei dem er übrigens selbst Regie geführt und am Drehbuch mitgeschrieben hatte. Und auch bei den diesjährigen Oscars am 10. März dürfen ihm die Daumen gedrückt werden. Dort könnte er nicht nur einen Preis als "Bester Hauptdarsteller" gewinnen, auch "Maestro" ist in einigen Kategorien nominiert.

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

