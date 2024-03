Offiziell: "And Just Like That"-Dreharbeiten starten bald!

Die Fans dürfen sich freuen! In den späten 1990ern und frühen 2000er-Jahren hatte die Serie Sex and the City Millionen von Menschen begeistert. Im Jahr 2021 startete die Nachfolgeserie And Just Like That. Bereits seit einigen Monaten steht fest, dass es eine dritte Staffel der Show geben wird. Nun wird bekannt: Die "And Just Like That"-Dreharbeiten beginnen schon in Kürze!

Das verrät die "Charlotte York"-Darstellerin Kristin Davis (59) in einem Post auf Instagram. Die Schauspielerin teilt einen kleinen Zusammenschnitt von einigen Hinter-den-Kulissen-Momenten aus der Serie. "Es ist fast wieder so weit... Ich kann es kaum erwarten, mit meiner 'And Just Like That'-Familie wieder vereint zu sein", schreibt sie dazu.

Die Fans sind schon voller Vorfreude auf die neue Staffel. "Ich zähle die Minuten" oder "Ich kann es kaum erwarten. Ich brauche die neue Staffel so schnell wie nur möglich! Ich vermisse euch", sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren unter Kristins Post.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon im Mai 2010

Getty Images Kristin Davis bei der Premiere von "And Just Like That" in New York City

Action Press / Splash News / Jose Perez Sarah Jessica Parker und Kristin Davis am "And Just Like That"-Set in Manhattan im Oktober 2022

