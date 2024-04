Sarah Jessica Parker lehrt ihren Töchtern Spaß am Essen!

Sarah Jessica Parker (59) und Matthew Brodericks (62) Töchter Marion (14) und Tabitha (14) sind mittlerweile im Teenageralter. Da Mädels in diesem Alter oft zu einer ungesunden Einstellung gegenüber Essen neigen können, möchte die Sex and the City-Darstellerin ihren Zwillingen ein positives Verhältnis dazu vermitteln. "Ich habe Mädchen. Ich wollte nicht, dass sie eine Beziehung zum Essen haben, die ablehnend ist oder dass sie das Gefühl haben, dass es ihr Feind ist und dass sie ihre Position gegenüber dem Essen irgendwie abstecken müssen", erklärt Sarah im Ruthie's Table 4"-Podcast.

Sarah erzählt, dass ihre eigene Kindheit vom Gegenteil geprägt war: In ihrem Elternhaus soll jegliche Art von Süßigkeiten verbannt gewesen sein. "Das wollte ich für meine Kinder nicht", stellt die Schauspielerin im Gespräch mit Moderatorin Ruthie Rogers klar. Deshalb weht bei ihr ein anderer Wind. "Bei uns zu Hause gibt es Kekse, Kuchen, einfach alles. Und ich bin der Meinung, dass das Ergebnis eine gesündere Beziehung zu Essen ist", erklärt die 59-Jährige und fügt hinzu: "Meine Töchter werden die Körper haben, die sie haben und ich hoffe einfach nur, dass sie gesund und sportlich sind und gerne essen."

"Dass Sarah solch private Details aus ihrem Familienalltag preisgibt, ist eine Seltenheit. Seine Kids hält der "Sex and the City"-Star eigentlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Deshalb zeigt sie sich auch nur superselten zusammen mit ihren Sprösslingen auf dem roten Teppich oder teilt private Familienfotos mit der breiten Masse. Umso mehr freuen sich die Fans über Ausnahmen dieser Regel.

Getty Images Sarah Jessica Parker, "Sex and the City"-Star

Instagram / jwbr0derick Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und ihre Kindern machen ein Selfie

