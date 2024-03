Kehrt Kim Cattrall erneut zu "And Just Like That" zurück?

Feiert sie ein erneutes Comeback? Mit ihrer Paraderolle in Sex and the City hatte Kim Cattrall (67) weltweite Erfolge gefeiert. Nachdem die Serie ihr Ende gefunden hatte, konnten sich die Fans jedoch im vergangenen Jahr über das große Revival des Serienklassikers freuen. In And Just Like That kehrte die Blondine als Samantha auf die Bildschirme zurück. Doch sollte das bereits alles gewesen sein? Wird Kim auch in der dritten Staffel zu sehen sein?

Anlässlich des Internationalen Frauentags teilte die 67-Jährige einen Schnappschuss ihres Seriencharakters auf ihrem Instagram-Profil. Dieser zeigt eine Szene ihres jüngsten Auftritts in dem Spin-off. "Unterbrich mich nicht! Es ist Internationaler Frauentag", schrieb sie zu dem Bild und sorgte damit für Aufsehen bei ihren Fans. Denn diese stellten sich derweil vor allem eine Frage: Wird die gebürtige Britin etwa auch Teil der dritten Staffel von "And Just Like That"? Während die Hoffnung auf ein weiteres Comeback also groß zu sein scheint, hält sich Kim jedoch bedeckt.

Obwohl die Fans dem Finale der Serie und somit auch Kims Auftritt im vergangenen Jahr monatelang entgegengefiebert hatten, bekam dieser letztlich ordentlich sein Fett weg. In der australischen Radioshow "The Kyle and Jackie O Show" hieß es damals unter anderem: "Was für ein Stück Scheiße. Was ist das für ein Quatsch. Das war das schlechteste Schauspiel, das ich je gesehen habe."

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon, 2010

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de