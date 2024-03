Groß geworden: Sarah Jessica Parker zeigt sich mit Sohn

Sarah Jessica Parker (59) ist einer der größten Serienstars der Welt. Ihre Rolle in Sex and the City bescherte ihr den Mega-Schauspielerfolg. Seither ist die US-Amerikanerin auf den roten Teppichen rund um den Globus zu Hause. Ihr Privatleben hält sie hingegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr überraschen aktuelle Schnappschüsse. Auf diesen schlendert die Leinwandschönheit in locker lässigem Look ganz entspannt durch die Straßen Londons. Doch vor allem ihre Begleitung überrascht: Denn kein Geringerer als ihr Sohn James Wilkie Broderick (21) begleitet Sarah.

Dass sich die Hocus Pocus-Darstellerin und ihr Sprössling nun gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen, ist für die Fans der Schauspielerin eine eher seltene Freude. Die Aufnahmen zeigen auch, wie groß der einst so kleine Sohn der 59-Jährigen bereits geworden ist. Während er seine Mutter in puncto Körpergröße längst eingeholt hat, macht er auch seinem Vater so langsam Konkurrenz. Denn auch Matthew Broderick (62), mit dem Sarah bereits seit 1997 verheiratet ist, gesellt sich zu dem Mutter-Sohn-Date in der britischen Metropole. Gemeinsam verlässt das Dreiergespann offenbar nach einem Mittagessen ein Pub.

Erst vor wenigen Wochen teilte der Sohn der beiden Hollywood-Stars mehrere Familienfotos mit seinen Liebsten auf Instagram und gab damit einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Während ein Bild Sarah gemeinsam mit ihrem langjährigen Ehepartner zeigte, hatte auch der Sohnemann selbst einen Auftritt auf einem Schnappschuss. Zusammen mit seinem Vater posierte er ganz gelassen für die Kamera.

MEGA James Wilkie Broderick, Sohn von Sarah Jessica Parker

MEGA Sarah Jessica Parker mit ihrem Sohn James

