Enthüllt: Das verdienen die "And Just Like That"-Stars!

Im Jahr 2021 kehrte eine der einst beliebtesten US-Serien auf die TV-Bildschirme zurück. Unter dem Titel And Just Like That fanden sich die Sex and the City-Stars Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (59) wieder zusammen und begeistern seither wieder ihr Publikum erneut. Für den Reboot sollen sich die Damen gut bezahlen lassen, wie aktuelle Zahlen zeigen, die Just Jared vorliegen. Demnach sollen alle drei Schauspielerinnen für ihre Rollen zwischen 650.000 und 750.000 US-Dollar (umgerechnet rund 600.000 bis knapp 700.000 Euro) pro Episode verdienen.

Obwohl das bereits ein erheblicher Betrag ist, sollen andere US-Berichte belegen, dass die tatsächliche Gehaltsspanne von Jessica und Co. sich sogar bis in den siebenstelligen Bereich bewegen könnte. Allerdings ist nicht bestätigt, ob die drei Seriendarstellerinnen tatsächlich eine ganze Million für nur eine Folge der beliebten Fernsehshow über die kultige Freundesgruppe verdienen. Eins scheint jedoch sicher zu sein: Der baldige Beginn der Dreharbeiten zur dritten Staffel von "And Just Like That". Das teaserte die Darstellerin der Charlotte, Kristin, in einem Instagram-Post an. "Es ist fast wieder so weit... Ich kann es kaum erwarten, mit meiner 'And Just Like That'-Familie wieder vereint zu sein", schrieb die 59-Jährige.

Ob die Fans der Show auf einen erneuten Gastauftritt der vierten Dame im Bunde, Kim Cattrall (67), hoffen dürfen, ist bislang ungewiss. Jedoch hatte die Blondine die Gerüchteküche über einen Cameo-Auftritt zuletzt ordentlich mit einem Social-Media-Post zum Brodeln gebracht. Einen Schnappschuss ihres Serien-Charakters auf ihrem Account hatte sie mit den Worten "Unterbrich mich nicht! Es ist Internationaler Frauentag" kommentiert.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Getty Images Kim Cattrall, Schauspielerin

