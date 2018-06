Am Samstag feierte Herzogin Meghan (36) ihre "Trooping The Colour"-Premiere! Nur drei Wochen nach ihrer Traumhochzeit mit Prinz Harry (33) fand in London die traditionelle Geburtstagsparade der Queen (92) statt. Ihren großen öffentlichen Auftritt meisterte die Neu-Adlige mit Bravour – verliebte Blicke zwischen ihr und ihrem Schatz inbegriffen. Die offiziellen Fotos der britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham-Palastes werfen allerdings eine brennende Frage auf: Warum stand die US-Schönheit so weit hinten?

Alle Augen waren auf das frischgebackene Ehepaar gerichtet, doch ausgerechnet das hielt sich am Ehrentag ihrer Majestät im Hintergrund. Meghan stand deutlich hinter ihrer Schwägerin Kate (36) und deren Gatten Prinz William (35) und das nicht etwa, weil sie sich verstecken wollte. Am königlichen Hof herrscht nun einmal eine ganz bestimmte Rangordnung. "Da William der ältere der beiden Brüder ist, ist es ganz selbstverständlich, dass er mit seiner Frau weiter vorne steht", verriet Joe Little, der Chefredakteur des Majesty Magazins, gegenüber People.

Daher wehte also der Wind! Bestaunen konnten die Briten die 36-Jährige dennoch hervorragend. "Sie hatte trotzdem einen sehr guten Platz. Sie stand weder rechts noch links, sondern genau in der Mitte", fügte der Royal-Experte hinzu.

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan am Tag der "Trooping The Colour"

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Herzogin Meghan auf Charles' Gartenparty

Getty Images Meghan Markle bei der "Trooping The Colour"-Parade in London

