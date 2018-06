Jedes Jahr wird am zweiten Juni-Wochenende mit der "Trooping The Colour"-Parade der Geburtstag von Queen Elizabeth II. (92) gefeiert! Neben 1.400 Soldaten, 200 Pferden und 400 Musikern nahm auch die Familie des britischen Oberhaupts am vergangenen Samstag an der Zeremonie teil. Neben dem Geburtstagskind waren alle Augen auf Neu-Herzogin Meghan (36) gerichtet. Die schönsten Momente des royalen Spektakels hat Promiflash für euch zusammengestellt.

Chris Jackson/Getty Images



