Im Februar vor zehn Jahren wurden Jennifer Lopez (48) und ihr Ex-Mann Marc Anthony (49) vom Baby-Segen geküsst – und das gleich doppelt. Die Sängerin und der Sänger durften sich über die Geburt der Zwillinge Maximilian David Muñiz (10) und Emme Maribel Muñiz (10) freuen. Im Juli 2011 trennte sich das Paar, doch seit über einem Jahr ist J.Lo total verliebt in Ex-Baseballspieler Alex Rodriguez (42). Nun zeigte die "Jenny from the Block"-Interpretin ganz stolz ihr Familienglück im Netz.

Auf Instagram veröffentlichte die Zweifach-Mama einen verschmusten Schnappschuss ihrer Patchwork-Family. Denn: Auf dem Bild ist neben Freund Alex auch dessen zehnjährige Tochter Ella Alexander zu sehen. Worte verlor das ehemalige American Idol-Jurymitglied nicht. Stattdessen versah sie ihr Posting mit einer Reihe Emoticons, darunter ein Herz, Blumen, Sterne, Regenbogen und Sonne. Ihre Follower freuen sich riesig über das harmonische Miteinander der Fünf. "Das ist offiziell mein Lieblingsfoto von dir", schwärmte ein User. Ein anderer findet: "Mehr Patchwork-Familien sollten so sein."

Ob das glückliche Paar heiraten wird oder lieber weiter ohne Ring am Finger bleibt, steht noch in den Sternen. Während die "Dinero"-Interpretin ihren Liebsten vom Fleck weg vor den Traualtar zerren würde, scheint dieser mit dem aktuellen Beziehungsstatus zufrieden zu sein.

Rob Rich/WENN.com Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met Gala in New York

Anzeige

Ben Gabbe/Getty Images for Time Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Time 100 Gala

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez' Kinder Maximilian David und Emme Maribel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de