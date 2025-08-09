Shopping-Stop: Jennifer Lopez vor Chanel-Boutique abgewiesen

Für Jennifer Lopez (56) wurde ein Einkaufstrip in Istanbul zu einem unerwarteten Erlebnis. Die Sängerin wollte in der Luxus-Boutique von Chanel stöbern, doch der Zutritt blieb ihr verwehrt. Der Sicherheitsdienst erklärte, dass das Geschäft aufgrund der hohen Besucherzahl keine weiteren Kunden mehr einlassen könne – auch nicht die prominente J.Lo. Die 56-Jährige nahm die Situation gelassen und sagte laut Türkiye Today lediglich: "Okay, kein Problem", bevor sie ihren Shoppingtag in anderen Designerläden wie Céline und Beymen fortsetzte. Kurze Zeit später sollen die Boutique-Mitarbeiter versucht haben, sie erneut einzuladen – da war die Sängerin jedoch längst weitergezogen.

Vom kleinen Shopping-Missgeschick ließ sich Jennifer Lopez nicht aus der Ruhe bringen – ihr Terminplan war ohnehin prall gefüllt. Nur einen Tag später begeisterte sie im Rahmen ihrer "Up All Night: Live in 2025"-Tour das Publikum beim Istanbul Festival im Yenikapi Festival Park. Die Türkei war gleich doppelt auf ihrer Reiseroute vertreten: Schon am 23. Juli trat sie im luxuriösen "Regnum Carya"-Resort in Antalya auf und feierte dort am Folgetag sogar ihren Geburtstag. Die Fans zeigten sich restlos begeistert von einer J.Lo, die trotz eng getakteter Termine voller Energie und Leidenschaft die Bühne füllte.

Jennifer Lopez bewies auf dieser Tour nicht nur ihr musikalisches Talent, sondern auch ihre Bodenständigkeit. Die zweifache Mutter, die für ihre glamourösen Auftritte bekannt ist, zeigte in Istanbul, dass sie auch mit unerwarteten Situationen gelassen umgehen kann. Seit Jahrzehnten steht sie im Rampenlicht und feiert neben ihrer Karriere als Sängerin auch Erfolge als Schauspielerin und Unternehmerin. Privat scheint sie rundum glücklich, wie ihre Songs und Auftritte immer wieder zeigen. Ihre Fans schätzen sie besonders dafür, dass sie trotz ihres Erfolgs eine nahbare Seite bewahrt – selbst wenn mal eine Boutique-Tür für sie verschlossen bleibt.

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2025 in Las Vegas

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2025