Hinter den Kulissen: So ausgelassen feierte J.Lo ihren 56.

Jennifer Lopez (56) hat ihren 56. Geburtstag mit einer ganz besonderen Feier während eines Konzerts in Antalya, Türkei, eingeläutet. Am 23. Juli überraschten ihre Back-up-Tänzer und Sänger die Künstlerin gegen Ende ihrer "Up All Night"-Show im Regnum Carya Hotel mit einem "Happy Birthday"-Ständchen, das das Publikum begeistert mitsang. Emotional nahm Jennifer Lopez das zum Anlass, ein paar persönliche Worte an ihre Fans zu richten. "Tut Dinge, die ihr liebt, mit Menschen, die ihr liebt", riet sie laut US Weekly der Menge zu und sprach davon, wie man wahres Glück in seinem Umfeld finden kann. Danach performte die Sängerin ihren neuen Song "Free" und bedankte sich für die großartige Stimmung des Abends.

Abseits der Bühne feierte die Sängerin anschließend in einer luxuriösen – komplett aus Stein gefertigten – Suite, die zum Regnum Carya Hotel gehört. Das Anwesen mit über 37.000 Quadratmetern und imposantem Ausblick war der perfekte Ort für ihre ausgelassene Party mit ihrem Team. In einem atemberaubenden, rückenfreien, silbernen Kleid tanzte Jennifer die ganze Nacht durch, wie in ihren Instagram-Stories zu sehen war. Ein dreistöckiger Kuchen mit funkelnden Wunderkerzen durfte natürlich auch nicht fehlen. Für ihre Fans gab es zudem neue Musik: Sie veröffentlichte anlässlich ihres Geburtstags ihren Song "Birthday" und präsentierte bei einer Listening-Session kürzlich weitere neue Tracks.

Das letzte Jahr war für J.Lo nicht leicht, wie sie selbst verriet. Nach dem turbulenten Ende ihrer Ehe mit Ben Affleck (52) und der Absage ihrer Tour musste sie sich auf sich selbst konzentrieren, doch diese Phase machte sie nur stärker. Mit Songs wie "Wreckage of You" verarbeitet sie diese schwierige Zeit, an der sie letztlich gewachsen ist. Privat liebt sie es, ihre Emotionen auch offen zu zeigen und sprach bei einem anderen Auftritt über ihre verschiedenen Facetten: "Manchmal liebe ich es hart, manchmal romantisch und zart." Mit Hits wie "Up All Night", in dem sie ihrem Ex-Mann eine klare Botschaft sendet, kehrt sie stärker und mit neuem Selbstbewusstsein auf die Bühnen zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024