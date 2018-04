Verwehrt er seiner Herzdame ihren sehnlichsten Wunsch? Seit einem Jahr ist Alex Rodriguez (42) der Mann an der Seite von Glamour-Lady Jennifer Lopez (48). Seit sie ihre Romanze offiziell gemacht haben, zeigen sich der Ex-Baseballspieler und die Sängerin immer wieder total verliebt und megahappy. Für beide soll es die große Liebe sein, in einem Punkt sind sich die Turteltauben aktuell offenbar aber mehr als uneinig: Insidern zufolge will J.Lo ihren A-Rod schnellstmöglich heiraten – doch der findet an den Eheplänen so gar keinen Gefallen!

Das offenbarte nun ein Freund des ehemaligen Sportlers gegenüber Bild am Sonntag: "Alex sieht im Moment keine Notwendigkeit, seinen Beziehungsstatus zu verändern." Er sei mit der aktuellen Situation rundum zufrieden – ganz im Gegensatz zu der "Jenny from the Block"-Interpretin. Die könne es wohl kaum erwarten, zum vierten Mal vor den Altar zu treten und ihre Liebe zu A-Rod mit einer Hochzeit auch vor Gott zu besiegeln.

Ob ihre unterschiedlichen Ansichten wohl zur ersten richtigen Krise des Paares führen werden? Ganz abwegig scheint der Gedanke jedenfalls nicht, wie auch ein Freund der Patchwork-Familie betont: "Jen ist es gewohnt, immer das zu bekommen, was sie will. Sie ist fest davon überzeugt, dass Alex der Richtige ist. Deshalb drängelt sie auch so auf eine Hochzeit."

Getty Images / Dimitrios Kambouris Jennifer Lopez bei der Costume Institute Gala 2017

Jamie McCarthy / Getty Images Sportler Alex Rodriguez bei den Sports-Emmys 2017

WENN.com Jennifer Lopez mit Alex Rodriguez und ihren Kindern bei einem Sportevent in Los Angeles

