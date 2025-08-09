J. Los Kids schämen sich angeblich für ihre berühmte Mutter

Jennifer Lopez (56) sorgt derzeit nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihren Bühnenauftritten für Aufsehen. Auf ihrer Europa-Tournee gewährt sie intime Einblicke, die nicht bei allen auf Zustimmung stoßen. Sie simuliert Liebesszenen auf der Bühne und spricht offen über persönliche Vorlieben – vor tosendem Publikum. Besonders ihre 17-jährigen Zwillinge Max und Emme seien von diesen provokanten Auftritten peinlich berührt, wie ein Insider gegenüber Closer verriet. Das Verhalten ihrer Mutter sei für die Teenager, die sich der Kommentare im Internet bewusst sind, alles andere als leicht zu ertragen.

In Jennifers engem Umfeld rate man ihr zu mehr Zurückhaltung. Die Familie sei besorgt, dass das aktuelle Auftreten der Sängerin und Schauspielerin, die auch als Geschäftsfrau international erfolgreich ist, negative Auswirkungen haben könnte. Ihre Kinder sollen es schwer haben, mit dem medialen Rummel und den Schlagzeilen klarzukommen. Die Künstlerin schürt zudem Spekulationen, indem sie auf der Bühne Anti-Liebeslieder performt. Viele deuteten diese als gezielte Seitenhiebe auf ihren Ex-Mann Ben Affleck (52), was die Vermutung aufkommen lässt, dass sie ihn noch nicht ganz hinter sich gelassen hat.

Jennifer hatte sich in der Vergangenheit als besonders engagiert gezeigt, was die emotionale Stabilität ihrer Kinder betrifft. Nach der Ehe mit Ben, die nach drei Jahren im Januar 2025 geschieden wurde, stand für sie vor allem im Fokus, Max und Emme durch die schwere Zeit zu begleiten. Sie setzt alles daran, für die Zwillinge ein Anker zu sein und hat immer wieder betont, wie wichtig es ihr sei, einen sicheren Rahmen für sie zu schaffen. Ihre Kinder sind für sie das Zentrum ihres Lebens, und sie hat mehrfach gezeigt, dass sie in schwierigen Zeiten Stärke für ihre Familie aufbringen kann.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Instagram / jlo Maximilian David Muñiz, Jennifer Lopez und Emme Maribel Muñiz