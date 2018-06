Acht Staffeln lang spielte Paul Wesley (35) in der Erfolgsserie Vampire Diaries den Vampir Stephan Salvatore. An der Seite seines Serienbruders Damon (Ian Somerhalder, 39) und seiner großen Liebe Elena (Nina Dobrev, 29) flimmerte der Schauspieler jahrelang über die TV-Bilschirme. Doch das große Finale der Sendung ist längst abgedreht und somit wurde es Zeit, sich neuen Projekten zu widmen. Der 35-Jährige wird demnächst in der neuen CBS-Serie "Tell Me a Story" zu sehen sein.

Wie das Onlinemagazin Deadline berichtet, soll es in der neuen Produktion um die moderne Interpretation der beliebtesten Märchen gehen, die als spannender Psycho-Thriller im modernen New York wieder zum Leben erweckt werden. In der ersten Staffel sollen unter anderem die Geschichten von "Die drei kleinen Schweinchen", "Rotkäppchen" und "Hänsel und Gretel" erzählt werden. Paul wird dabei die Rolle des zwielichtigen Barkeepers Eddie übernehmen, der große Probleme mit Alkohol und Drogen hat.

Neben Paul glänzen im Cast auch andere bekannte Gesichter. Den weiblichen Gegenpart des 35-Jährigen wird The Originals-Darstellerin Danielle Campbell spielen. Die Produzenten haben außerdem Sex and the City-Star Kim Cattrall (61) verpflichtet.

