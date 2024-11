So sehr haben sich die Stars von "Vampire Diaries" verändert

Die Stars der erfolgreichen Fantasy-Serie Vampire Diaries haben seit dem Start der Show im Jahr 2009 eine bemerkenswerte Veränderung durchgemacht. In der Serie entfaltete sich in der Kleinstadt Mystic Falls das spannende Liebesdreieck zwischen Elena Gilbert, gespielt von Nina Dobrev (35), und den Brüdern Stefan und Damon Salvatore, dargestellt von Paul Wesley (42) und Ian Somerhalder (45). Die Serie begeisterte über mehrere Staffeln hinweg ein weltweites Publikum und entwickelte sich nach dem Erfolg von Twilight zu einem neuen Favoriten unter den Vampir-Saga-Liebhabern.

Im Laufe der Jahre haben sich die Darstellerinnen und Darsteller sowohl beruflich als auch äußerlich weiterentwickelt. Während Nina, die vor Kurzem ihre Verlobung mit Shaun White (38) bekanntmachte, mit Veränderungen in ihrer Augenpartie immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, erscheint Ian heute bloß etwas reifer – aber nicht weniger charmant als zu Serienzeiten. Steven R. McQueen (36), der Elenas Bruder Jeremy spielte, hat sich hingegen weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Auffällig ist der Trend unter den männlichen Stars zum Bart: Sowohl Elijah-Darsteller Daniel Gillies (48) als auch Michael Malarkey (41), der Enzo verkörperte, sind mit ihren heutigen Vollbärten kaum wiederzuerkennen. Die weiblichen Stars, darunter Candice King (Caroline), Kat Graham (Bonnie) und Sara Canning (Jenna), experimentieren derweil mit neuen Haarfarben.

Abseits der Fernsehbildschirme haben die Schauspielerinnen und Schauspieler auch persönliche Entwicklungen durchlebt. Ian engagiert sich intensiv für Umweltprojekte und teilt seine Leidenschaft dafür mit seinen Fans. Hauptdarstellerin Nina ist weiterhin in der Filmbranche aktiv und nutzt die sozialen Medien, um Einblicke in ihr Leben zu geben. Trotz unterschiedlicher Wege halten viele der ehemaligen Kollegen den Kontakt zueinander aufrecht. Die enge Bindung, die während der Dreharbeiten entstand, zeigt sich in gelegentlichen Wiedersehen und gemeinsamen Erinnerungen. Auch wenn sie keine echten Vampire sind, haben sie bewiesen, dass Wandel und Wachstum ein natürlicher Teil des Lebens sind – ganz ohne übernatürliche Kräfte.

Collage: Frazer Harrison/GettyImages, Instagram / brothersbondbourbon Collage: Paul Wesley und Ian Somerhalder zu "Vampire Diaries"-Zeiten und 2024

Collage: Getty Images, Instagram / katgraham Collage: Kat Graham und Nina Dobrev in 2014 und 2021

