"Vampire Diaries"-Macherin veröffentlicht neue Mystery-Serie

Julie Plec, die kreative Schöpferin der Erfolgsserie Vampire Diaries, legt nach und bringt ein neues Mysterydrama auf Amazon Prime Video. Schon ab dem 18. Juni können Zuschauer mit "We Were Liars" (deutscher Titel: "Solange wir lügen") in eine spannende Geschichte eintauchen, die Drama, Intrigen und heftige Wendungen verspricht. Im Mittelpunkt steht Cadence Sinclair Eastman, die gemeinsam mit ihren Freunden, den sogenannten "Liars", Sommer für Sommer auf der Privatinsel ihres wohlhabenden Großvaters in Neuengland verbringt. Doch dann kommt der Knall: Ein mysteriöser Unfall bringt nicht nur Cadences Leben aus dem Takt, sondern wirft auch ein unangenehmes Licht auf die düsteren Geheimnisse der wohlhabenden Sinclair-Familie.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Emily Lockhart, der 2014 international für Aufsehen sorgte und Leser mit seiner unvorhersehbaren Handlung fesselte. In zunächst acht Episoden werden das glamouröse Leben der reichen Familie Sinclair und die dunklen Wahrheiten, die darunter verborgen liegen, Stück für Stück beleuchtet. Julie hat sich für die Adaption als Produzentin und Drehbuchautorin verpflichtet, was bei Fans von "Vampire Diaries" hohe Erwartungen schürt. Der Trailer zur Serie zeigt bereits eine düstere, atmosphärische Inszenierung, die neugierig auf das kommende Drama macht.

Für Julie markiert "We Were Liars" einen weiteren bedeutenden Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere als Produzentin und Drehbuchautorin. Sie hat mehrfach bewiesen, dass sie das Talent besitzt, Geschichten zu erschaffen, die nicht nur fesseln, sondern auch durch ihre komplexen, vielschichtigen Charaktere lebendig werden. Mit "Vampire Diaries" und dem dazugehörigen Spin-off "The Originals" gelang ihr der Aufbau einer treuen, weltweiten Fangemeinde, die jahrelang gebannt jeden neuen Twist und jede dramatische Wendung verfolgte. Mit "We Were Liars" wagt sie sich jetzt erneut in die Welt der dunklen Familiengeheimnisse und mysteriösen Rätsel – ein Terrain, auf dem sie sich offensichtlich ganz wie zu Hause fühlt.

Getty Images Produzentin Julie Plec zusammen mit Paul Wesley und Ian Somerhalder auf der Comic Con

Vivien Killilea / Getty Images for SiriusXM "Vampire Diaries"-Produzentin Julie Plec in Los Angeles

