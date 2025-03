Dieses "Vampire Diaries"-Paar fand Ian Somerhalder erzwungen

Ian Somerhalder (46), bekannt durch seine Rolle als Damon Salvatore in der Erfolgsserie Vampire Diaries, hat in einem Interview eine interessante Offenbarung gemacht. In der YouTube-Show "Hot Ones Versus" sprach er gemeinsam mit seinem ehemaligen Co-Star Paul Wesley (42) über einen Handlungsstrang der Serie, der ihrer Meinung nach nicht so recht funktioniert habe. Die Beziehung zwischen Pauls Rolle Stefan Salvatore und Caroline Forbes, dargestellt von Candice King (37), die in den späteren Staffeln sogar in einer Hochzeit gipfelte, habe laut Ian "ein wenig erzwungen" gewirkt. Paul pflichtete ihm bei, fügte aber hinzu: "Oh ja, es war ein bisschen aufgesetzt, aber süß."

Ian gestand lachend, dass es wohl die Attraktivität der Darsteller gewesen sei, die das Konzept trotzdem aufgehen ließ: "Sie ist hübsch und du bist hübsch." Die Entscheidung, Stefan mit Caroline zusammenzubringen, fiel in den späteren Staffeln der Serie, nachdem Nina Dobrev (36), die die Hauptfigur Elena Gilbert spielte, "Vampire Diaries" nach sechs Staffeln verließ. Ihre Abwesenheit hinterließ eine Lücke in der Handlung, insbesondere für Pauls Charakter. Man entschied sich daraufhin, seiner Figur eine neue romantische Partnerin zu geben, was schließlich zu der Beziehung mit Caroline führte. Diese Handlungslinie hätte laut den Schauspielern jedoch möglicherweise besser im Writers’ Room bleiben sollen.

Die beliebte Serie lief von 2009 bis 2017 über acht Staffeln und begeisterte Fans weltweit mit ihren komplexen Liebesdreiecken, dunklen Familiengeheimnissen und übernatürlichen Intrigen. Ninas Rolle Elena Gilbert stand dabei im Zentrum des Geschehens, die zwischen den Brüdern Stefan und Damon Salvatore hin- und hergerissen war. Die Darsteller der Serie haben sich über die Jahre verändert, sind jedoch weiterhin eng miteinander verbunden, was sich in gemeinsamen Projekten wie dem Bourbon-Label Brothers Bond zeigt, das Ian und Paul nach dem Ende der Serie gründeten.

Collection Christophel / ActionPress Candice King und Paul Wesley in "Vampire Diaries"

Instagram / brothersbondbourbon Paul Wesley und Ian Somerhalder 2024 für ihre Bourbon-Marke

