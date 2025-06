"Vampire Diaries"-Stars feiern Michael Trevinos Hochzeit

Michael Trevino (40) und Bregje Heinen haben sich in Spanien das Jawort gegeben. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie Vampire Diaries, und das Model feierten ihre Hochzeit im Kreise zahlreicher prominenter Gäste. Anwesend waren unter anderem Nina Dobrev (36), Candice King (38), Zach Roerig (40) und Kayla Ewell (39), Michaels ehemalige Co-Stars aus der Vampir-Serie. Auch Julie Plec (53), die Schöpferin der Serie, ließ es sich nicht nehmen, das Paar an seinem besonderen Tag zu begleiten. Die bezaubernde Kulisse und die herzliche Atmosphäre des Festes fanden großen Anklang bei den Gästen.

Die Hochzeit bot auch Gelegenheit für eine Reunion der Darsteller. Nina, die mit ihrem Verlobten Shaun White (38) erschienen war, schwärmte vom "schönsten Wochenende". Kayla, die eine emotionale Videobotschaft teilte, betitelte den Abend mit einem Zitat aus der Serie: "Liebes Tagebuch, heute fühlen wir uns episch." Neben ausgelassener Freude gab es auch romantische Momente, die auf den in sozialen Medien geteilten Bildern und Videos festgehalten wurden. Die Feierlichkeiten standen ganz im Zeichen der Liebe und Freundschaft, was bei den Fans der Serie nostalgische Gefühle weckte.

Michael, der durch die Rolle des Tyler Lockwood bekannt wurde, erlebte nicht nur in der Serie viel Drama, sondern auch in seinem echten Leben intensives Glück. Seit vielen Jahren hat er sich in der Schauspielbranche etabliert und in Bregje seine große Liebe gefunden. Das Paar strahlte bei seiner Hochzeit, und die Verbindung der beiden scheint viele zu inspirieren. Bregjes natürliche Eleganz und Michaels charismatische Ausstrahlung sorgten an ihrem großen Tag für ein perfektes Zusammenspiel, das der Beginn eines harmonischen Ehelebens zu sein verspricht.

Instagram / nina Der "Vampire Diaries"-Cast posiert 2025 bei Michael Trevinos Hochzeit

Instagram / michaeltrevino Michael Trevino und Bregje Heinen 2025 auf ihrer Hochzeit

Getty Images Bregje Heinen und Michael Trevino, Oktober 2022