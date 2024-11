Paul Wesley übernimmt Hauptrolle in ukrainischer Kriegsserie

Paul Wesley (42) wird in der kommenden ukrainischen Kriegs-Thriller-Serie "Unspoken" die Hauptrolle spielen. Bekannt aus Erfolgsserien wie "The Vampire Diaries" und "Star Trek: Strange New Worlds", wird Paul in dieser neuen Produktion einen ehemaligen Soldaten spielen, der in Polen als Taxifahrer arbeitet. Am Tag der russischen Invasion in die Ukraine erhält er einen verzweifelten Anruf von seiner Frau in Kiew und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um seine Familie in Sicherheit zu bringen.

Die Serie vom polnischen Autor Filip Syczyński verfolgt Pauls packende Reise durch von Krieg gezeichnete Landschaften, während er über das Telefon seine Familie durch Angst und Gewalt leitet. "Unspoken" basiert auf wahren Begebenheiten des ersten Tages der Invasion und wird hauptsächlich auf Englisch gedreht, mit Einblendungen in Ukrainisch und Polnisch. Die Produktion soll im Winter 2025/26 in Osteuropa beginnen und umfasst sechs Episoden.

Der 42-Jährige hat sich seit seinen "The Vampire Diaries"-Tagen als gefragter Schauspieler etabliert. Abseits der Leinwand ist er auch für sein Engagement in sozialen Fragen bekannt und nutzt seine Popularität, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. In Interviews betonte er oft, wie wichtig es ihm sei, durch seine Arbeit auch sinnvolle Geschichten zu erzählen. Seine Teilnahme an "Unspoken" könnte ein persönlicher Schritt in diese Richtung sein, eine Gelegenheit, globale Aufmerksamkeit auf die menschlichen Tragödien zu lenken, die Konflikte wie der in der Ukraine verursachen.

Getty Images Paul Wesley, Schauspieler

Monica Schipper/Getty Images Paul Wesley in New York, 2015

