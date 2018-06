Bekommt das britische Königshaus bald Besuch vom Klapperstorch? Ja – wenn es nach Herzogin Meghans (36) Vater Thomas Markle Sr. geht. Vor wenigen Wochen gab die ehemalige Schauspielerin ihrem Liebsten Prinz Harry (33) das Jawort. Und weltweit hoffen viele Royal-Fans nun auf die nächsten bahnbrechenden Königshaus-News: Wie lange wird es dauern, bis das Traumpaar Nachwuchs erwartet? Jetzt heizt Meghans Vater die Spekulationen an und verkündet: Die beiden werden schon bald Eltern sein!

In der TV-Show Good Morning Britain plauderte der Filmemacher aus dem Nähkästchen: "Sie will schon sehr lange Kinder haben. Als sie Harry traf, sprach sie darüber, wie sehr sie ihn liebt und so wird es bald zum Kindersegen kommen." Er glaube nicht, dass sie schon schwanger ist, denke aber, dass es nicht mehr lange dauern werde.

2016 erzählte Meghan in einem Interview mit dem Magazin Best Health: "Auf meiner Liste von Dingen, die ich noch tun möchte, bevor ich sterbe, steht, dass ich mehr reisen möchte und ich kann es kaum erwarten, eine Familie zu gründen, aber alles mit der Zeit." Was denkt ihr? Werden Harry und Meghan bald Eltern? Stimmt ab!

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Instagram / meghanmarkle Meghan Markle und ihr Papa Thomas

Anzeige

Dan Kitwood/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einer Kutschfahrt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de