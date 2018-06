Die Aufregung steigt! In wenigen Wochen heiraten Influencerin Hanna Weig und GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31). Die Eltern der kleinen Delia stecken zwar noch immer mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Doch ein paar Details können sie Promiflash trotzdem schon verraten. Zum Beispiel weiß Hanna bereits, was sie am schönsten Tag ihres Lebens tragen wird. Denn die 21-Jährige hat ihr Hochzeitskleid längst im Schrank!

Das verriet die Braut beim Hamburger Milka Houserunning Event im Promiflash-Interview. Jörn hingegen war sich unsicher: "Tatsächlich muss ich mit meinem Anzug noch ein bisschen gucken, was ich mache und wie. Das soll ja ein Geheimnis sein." Hanna dürfe das Hochzeitsoutfit ihres Bald-Ehemanns nämlich vorher unter keinen Umständen zu Gesicht bekommen.

Ansonsten werkele das Paar noch an kleinen Baustellen, wie Hanna zugab: "Ich muss sagen, wir sind relativ weit. Bei der Tischdeko sind wir noch so ein bisschen hin und her. Aber das kriegen wir auch noch in den nächsten Tagen unter." Dann seien die beiden startklar. Seid ihr schon gespannt, wie Jörn und Hanna bei ihrer Hochzeit aussehen werden? Stimmt ab!

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Weig, Delia und Jörn Schlönvoigt

H&M Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

Instagram / hannaweig Hanna Weig und ihre Tochter Delia

