Das hält Hanna Weig von den Schlagzeilen um sie und Jason

Zuletzt machten zahlreiche Schlagzeilen über Hanna Weig (29) und Jason Derulo (35) die Runde. Das Model und der Sänger bandelten in der Vergangenheit an, eine Beziehung bestätigten die beiden allerdings nie. Im Rahmen des Lascana Summer Club Events konnte Promiflash exklusiv mit Hanna über die aktuelle Berichterstattung sprechen und nachhaken, was diese bei ihr auslöst. "Also, ich glaube, wenn man lange in dem Bereich tätig ist, weiß man, dass – egal, wen man trifft oder wen man datet – immer eine Geschichte dazu geschrieben wird", kommentiert die Mutter einer Tochter die Geschehnisse.

Die Ex-Frau von Jörn Schlönvoigt (38) hält sich mit Details rund um Jason sehr bedeckt. Dennoch hat sie im Promiflash-Interview verraten: "Ich sage nur dazu, dass ich eine schöne Zeit hatte. Es hat am Ende einfach für mich nicht gereicht. Für etwas richtig Längeres und Ernstes." Sie lässt durchblicken, dass die Beziehung nicht die tiefe Verbindung brachte, die sie sich anscheinend für die Zukunft erhofft. "Ich bin eher auf der Suche nach jemandem für das Leben", betont Hanna.

In den vergangenen Jahren genoss Hanna ihr Single-Leben in vollen Zügen. Nach der Trennung von Jörn verbrachte das Model einige Zeit mit Giovanni Angiolini (44), dem Ex-Partner von Michelle Hunziker (48). Doch auch dieses Kapitel war schnell beendet. Nach der kurzen Liaison mit Jason ging Hanna im RTL-Interview näher auf die Gründe ein: "Aber ich will wieder Kinder, ich will heiraten, und da waren wir nicht auf einer Wellenlänge. Deshalb hab ich das Ganze beendet."

Anzeige Anzeige

Instagram / hannaweig, Steven Ferdman/Getty Images Collage: Hanna Weig und Jason Derulo

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Derulo, Juli 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / hannweig Hanna Weig im August 2023