Herzerwärmende Liebesbotschaft von Justin Timberlake (37)! Der Sänger wurde vor drei Jahren zum ersten Mal Vater des kleinen Silas Randall (3). Der Racker stellt seitdem das Leben seines Dads ziemlich auf den Kopf – doch Justin will keine Minute mit seinem Liebling missen! Der Dreijährige soll auch zu jeder Zeit wissen, wie sehr er von dem "Say Something"-Interpreten geliebt wird: Justin hat eine liebevolle Botschaft für seinen Sprössling!

"Mein Sohn: Es ist mir eine Ehre, dein Papa zu sein. Du lässt mich eine Liebe fühlen, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Ich werde immer da sein, um dich aufzuheben, wenn du fällst, um dich hochzuheben, wenn du bereit bist zu fliegen und um dich daran zu erinnern, dass deine Demut dich durch dieses Leben führen wird", schreibt Justin auf seinem Instagram-Account. Mit diesem Post feiert der 37-Jährige nicht nur seinen Knirps, sondern auch seine Rolle als Daddy: Jeder Tag habe ihm unheimliche Freude beschert und er hat stets neue Dinge über sich und seinen Spross lernen dürfen.

Justin möchte diese Erfahrung in Zukunft auch mit mehreren Kindern machen – er will unbedingt weitere Babys mit seiner Liebsten Jessica Biel (36)! Im Beats 1-Interview ließ der Hottie verlauten: "Wenn ich ehrlich bin, möchte ich so viele Kinder haben, wie wir nur können!"

Felipe Ramales / Splash News Silas Randall Timberlake

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake, Jessica Biel und Sohn Silas an Halloween 2017

Frazer Harrison/Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den 75. "Golden Globes"-Awards

