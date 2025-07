Fans besorgt: Ist Justin Timberlake ausgelaugt von Tour?

Justin Timberlake (44) wird von seinen Fans gerade mit besorgten Kommentaren überhäuft, nachdem seine jüngsten Auftritte während seiner laufenden Tour für Diskussionen gesorgt haben. Der 44-jährige Sänger, der sich derzeit auf den letzten Metern seiner "The Forget Tomorrow World Tour" befindet, musste sich laut Daily Mail unter anderem dem Vorwurf stellen, "kaum zu singen" und nur noch "das absolute Minimum" zu leisten. In den sozialen Medien äußerten Fans sowohl Mitgefühl als auch Enttäuschung. Ein Konzertbesucher schrieb: "Ich glaube, du brauchst einfach eine Pause und musst neue Energie tanken." Andere dagegen zeigten sich kritisch: "Warum behandelt er seine Performance wie einen Nebenjob?!" Justin wird noch einen finalen Auftritt am 30. Juli absolvieren, aber die Diskussionen über seinen erschöpften Zustand werden wohl darüber hinaus anhalten.

Hinter den Kulissen scheint es ebenfalls Spannungen zu geben. Ein Insider bestätigte der Daily Mail gegenüber, dass Justin sich ausgelaugt fühle und mit der Monotonie seiner Songs, die er seit Jahrzehnten singt, zu kämpfen habe. Fans forderten sogar, dass er sich mit NSYNC, seiner früheren Boyband, wieder vereinen solle – wohl auch, um neue Motivation zu schöpfen. Ein TikTok-Video, in dem ein enttäuschter Konzertbesucher eine mangelhafte Performance in Rumänien anprangerte, ging viral und heizte die Kritik weiter an. Die Zuschauer beklagten nicht nur den späten Auftrittsbeginn, sondern auch Justins zurückhaltende Bühnenpräsenz und die Tatsache, dass er nur wenige Worte seiner Songs sang. Gerüchte um eine mögliche Pause oder neue musikalische Projekte häufen sich, doch bisher bleibt unklar, wie es nach der Tour weitergeht.

Privat hat die Belastung durch die Tour auch Auswirkungen auf Justins Ehe mit der Schauspielerin Jessica Biel (43). Das Paar, das die beiden Söhne Silas und Phineas großzieht, durchlebt Berichten zufolge schwierige Zeiten. Ein Insider verriet der Daily Mail, dass Jessica besorgt sei, da die intensive Tour ihrem Ehemann sowohl emotional als auch körperlich zugesetzt habe. "Er ist kein Zwanzigjähriger mehr, der um die Welt fliegen und ein Konzert nach dem anderen geben kann", meinte die Quelle weiter. Jessica, die auch in der Vergangenheit in Krisensituationen für Justin da war, soll ihn nun angeblich drängen, sich zu erholen. Es bleibt abzuwarten, ob Justin sich nach der Tour eine Auszeit gönnt, um neue Energie zu tanken – und vielleicht ein neues Kapitel seiner Karriere zu beginnen.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Justin Timberlake, September 2024

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023