Jessica Biel unterstützt Justin nach der Borreliose-Diagnose

Justin Timberlake (44) hat am 31. Juli eine emotionale Nachricht auf Instagram geteilt: Er leidet an Lyme-Borreliose. Während seiner zweijährigen "Forget Tomorrow"-Welttournee kämpfte der Sänger gegen die Auswirkungen der Krankheit, darunter Nervenschmerzen und extreme Erschöpfung. Dennoch entschied sich der Künstler, trotz der gesundheitlichen Herausforderungen weiter aufzutreten. Unterstützt wird Justin dabei von seiner Ehefrau Jessica Biel (43), die ein Bild von Justin und ihrem gemeinsamen Sohn Silas (10) teilte. Außerdem gab sie ihrem Mann mit mehreren Herz-Emojis auch öffentlich zu verstehen, dass sie hinter ihm steht.

Justin erklärte in seinem Post, wie belastend die Krankheit für die Betroffenen sein kann und dass er sich zunächst unsicher war, seine Diagnose öffentlich zu machen. Der Musiker betonte jedoch, dass er hofft, durch seine Offenheit ein besseres Verständnis für Lyme-Borreliose zu schaffen. Justin, der während der Tour mit enormer psychischer und physischer Belastung konfrontiert war, zeigte sich stolz, die Tour beendet zu haben. Er wolle seine Erfahrungen nutzen, um anderen Mut zu machen und Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen.

Dass Justin auf Jessica zählen kann, ist eine Konstante in ihrer Beziehung. Die beiden lernten sich 2007 kennen und heirateten 2012. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Die Filmdarstellerin zeigte bereits in der Vergangenheit, wie wichtig Familie für sie ist, und unterstützt ihren Mann stets bei seinen Projekten und Herausforderungen. "Einen Partner zu haben, der diese Branche versteht, ist wirklich unheimlich wichtig", erklärte sie in einem Interview mit InStyle.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinen Söhnen Silas und Phineas, Juni 2025

