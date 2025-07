Justin Timberlake trotzt dem Regenchaos beim Lollapalooza

Justin Timberlake (44) hat beim Lollapalooza-Festival in Berlin dem Regen getrotzt und einfach das Beste aus dem Ekel-Wetter gemacht. Trotz strömenden Regens und einer klatschnassen Bühne brachte der Sänger am Samstag den Olympiapark mit seinen größten Hits wie "Mirrors" und "Cry Me A River" zum Beben. Wie Videos auf TikTok zeigen, begrüßte Justin seine Fans bestens gelaunt mit den Worten: "Macht euch der Regen etwas aus? Wenn nicht, lasst uns singen, lasst uns tanzen, lasst uns Spaß haben!" Unterstützt wurde er von einer sechsköpfigen Liveband und vier Backgroundsängern – insgesamt gab der Sänger 21 Songs zum Besten.

Justin ist in diesem Jahr der wohl bekannteste Act auf dem Lollapalooza. Neben ihm sorgten auch Künstler wie Mark Ambor und Gracie Abrams (25) auf der Bühne für beste Unterhaltung – der Regen war dem Publikum dadurch herzlich egal. Heute geht es auf dem Musikfestival bunt weiter: So wird unter anderem Benson Boone (23) auftreten. Aber auch für K-Pop-Liebhaber ist etwas dabei. J-Hope (31) von der Boyband-Sensation BTS spielt ebenfalls, beispielsweise seinen neuesten Hit "Killin' It Girl".

Das Lollapalooza-Festival feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum – Justin freut sich sicherlich, Teil davon sein zu dürfen. Seit Jahren begeistert der zweifache Vater weltweit sowohl mit seinen musikalischen Talenten als auch mit seinem schauspielerischen Können. Privat ist er seit 2012 mit der Schauspielerin Jessica Biel (43) verheiratet. Zusammen haben sie zwei Söhne namens Phineas und Silas. "Es gibt keine größere Belohnung oder Verantwortung, die ich je in meinem Leben gespürt habe, als Vater zu sein", schwärmte der 44-Jährige am Vatertag auf Instagram.

Getty Images Justin Timberlake, September 2024

Getty Images Justin Timberlake im Oktober 2017

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinen Söhnen Silas und Phineas, Juni 2025