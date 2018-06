Für Sarah Lombardi (25) könnte es nicht besser laufen! Die Musikerin ist bis über beide Ohren in ihren neuen Freund Roberto verliebt. Das feiern auch ihre Fans, wie sie Promiflash verriet: "Mir geht es sehr, sehr gut. Mir geht es vor allem auch deswegen so gut, weil ich mich freue, dass ich so viele positive Nachrichten bekommen habe." Viele Menschen würden sich für ihr neues Glück sehr freuen.



