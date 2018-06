Beim ersten Treffen haben sprichwörtliche Chöre gesungen! Der Unternehmer Mario Dornbach und das Model Angelina Kirsch (29) lernen sich im vergangenen Dezember auf dem Sportpresseball in Frankfurt kennen – und verlieben sich sofort ineinander! Obwohl das Paar derzeit eine Fernbeziehung führt, wollen die beiden eigentlich nicht mehr ohne einander. Gegenüber Promiflash erinnert sich Angelina jetzt noch einmal an den Moment, in dem es mächtig gefunkt hat: "Er ist erst mal in den Raum gekommen und hat auf den Boden gesehen und dann hat er hochgeguckt und hat mich gesehen und dann war’s so: ‘Woah!’, weißt du, wie so’n Chor, der gesungen hat!"



