Liebe via Skype, FaceTime und Co.? Genau davon haben Curvy Supermodel-Jurorin Angelina Kirsch (29) und ihr Freund Mario Dornbach genug. Erst im März geben die beiden ihr Red-Carpet-Debüt als Pärchen – nur drei Monate später stehen die ersten großen Zukunftspläne: Die Turteltauben wollen ihrer Fernbeziehung noch in diesem Jahr ein Ende bereiten! Im Promiflash-Interview verrät Angelina: "Also wir planen auf jeden Fall schon länger, dass wir zusammenziehen wollen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir das zusammenmauscheln und alles unter einen Hut kriegen, aber wir sind fleißig in der Planung."



