Bauer Gerald vermisst seine Anna so sehr! Bei Bauer sucht Frau im vergangenen Jahr fand der attraktive Landwirt in Kuppelkandidatin Anna seine ganz große Liebe. Vor der malerischen Kulisse der namibianischen Savanne entwickelte sich ihre Lovestory, die in wenigen Wochen mit einer Hochzeit gekrönt wird. Vor dem romantischen Event feiert Anna noch Geburtstag – in Europa, also ohne ihren Schatz am anderen Ende der Welt. Eine Gratulation aus der Ferne gibt es trotzdem: Pünktlich zu ihrem Wiegenfest findet der feinfühlige Farmer herzerwärmende Worte für seine Auserwählte.

Glücklicherweise ist die örtliche Trennung von Gerald und Anna nur eine auf Zeit. Schon nach seiner Heirat am 29. Juli will sich das Ehepaar in das gemeinsame Leben in Geralds Wahlheimat Afrika stürzen. Auf diese Zeit freut sich der Frauenschwarm der Reality-Show ganz besonders, was deutlich aus seinem Instagram-Post hervorgeht. "Meine liebe Anna, alles Gute zu deinem Geburtstag. Auf dass wir in wenigen Wochen für immer vereint sein werden und noch viele Geburtstage gemeinsam feiern werden", lässt er seiner Sehnsucht freien Lauf.

Die rührenden Zeilen beendet er mit einer virtuellen Liebkosung, die seiner Anna Tränen in die Augen getrieben haben dürfte. "Fühl dich ganz herzlich umarmt von mir, ich liebe dich", schreibt er. Ganz bald können sich die beiden ineinander Vernarrten wieder in die Arme fallen.

MG RTL D Anna und Bauer Gerald

MG RTL D / Stefan Gregorowius Anna und Bauer Gerald bei "Bauer sucht Frau" 2017

MG RTL D / André Kowalski Das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna und Gerald

