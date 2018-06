Man kann die Hochzeitsglocken schon fast hören! Erst vergangenes Jahr lernten sich Bauer Gerald und seine Anna bei Bauer sucht Frau kennen – nun wollen die Turteltauben heiraten! Auf seinem Hof in Namibia verliebten sie sich damals und führen seitdem eine Fernbeziehung. Das soll sich nach der Trauung ein für alle Mal ändern. Und bis dahin ist es nicht mehr lang: Gerald und Anna werden sich im Juli das Jawort geben!

Insgesamt zwei Zeremonien soll es geben, eine im südlichen Afrika und eine in Annas Heimatland Polen. Und wie Anna auf Instagram enthüllte, wird die Trauung in Europa schon bald sein: "Heute sind es noch ganz genau zwei Monate bis zu der Hochzeit in Polen – die Zeit rennt wie verrückt!", schrieb die Braut in spe am 29. Mai. Das Paar wird also am 29. Juli den Bund der Ehe eingehen! Und dann heißt es für die Blondine auch endlich: raus aus dem Ruhrgebiet und ab nach Afrika!

Diese Auswanderung bereitet der erfolgreichen "Bauer sucht Frau"-Kandidatin allerdings auch viel Stress: "Die letzten Wochen waren sowohl körperlich als auch emotional sehr anstrengend. Ein Übersee-Umzug ist mit einem normalen Umzug nicht vergleichbar!" Das Paar habe aber gemeinsam mit ihren Freunden alles gut gemeistert.

MG RTL D Bauer Gerald und Anna bei "Bauer sucht Frau" 2017

MG RTL D / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna

MG RTL D / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna

