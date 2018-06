Was für tragische Neuigkeiten! Anfang des Monats machten traurige Schlagzeilen die Runden: Designerin Kate Spade (✝55) wurde leblos in ihrem New Yorker Apartment aufgefunden. Die Amerikanerin hatte sich Medienberichten zufolge selbst das Leben genommen. Ihre Beisetzung fand am Donnerstag statt. Kurz zuvor erschütterten jedoch noch schreckliche Nachrichten die Familie: Kates Vater, Earl Frank Brosnahan, starb am Mittwoch nur wenige Stunden vor der Beerdigung seiner Tochter!

Wie TMZ berichtete, teilte die Familie in einem Statement den Tod des 89-Jährigen mit. Aus diesem geht hervor, dass Earl schon länger unter gesundheitlichen Problemen gelitten habe und "wegen des Tods seiner geliebten Tochter am Boden zerstört" gewesen sein soll. Zum Zeitpunkt seines Ablebens sei Earl zu Hause und im Kreise seiner Familie gewesen.

Einen Tag nach dem Tod seiner Tochter wandte sich der nun Verstorbene noch an die Öffentlichkeit. Dabei gab er an, Kate immer wieder davon abgeraten zu haben, Medikamente zu konsumieren. Earl sprach seine Tochter den Abend vor ihrem Suizid. Er habe sie als glücklich wahrgenommen.

Matthew Simmons/Getty Images Kate Spade bei einer Ausstellung in Los Angeles 2006

Brad Barket/Getty Images Kate Spade auf der 7th On Sale-Gala, 2007

Andrew Kent / Getty Images Kate Spade, Designerin



