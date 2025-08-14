Kontakt abgebrochen: Raúl Richter bereut den Flirt mit Kevin

In der Realityshow Villa der Versuchung kam es zwischen Raúl Richter (38) und Kevin Schäfer zu heißen Szenen: Die beiden sorgten mit einem Kuss für Aufsehen und schienen sich gut zu verstehen. Doch nach den Dreharbeiten scheint sich die Stimmung drastisch gewandelt zu haben. In Jimi Blue Ochsenknechts (33) Livestream auf Twitch äußerte sich Raúl zu Kevins Verhalten während der Show und bezeichnete den Realitystar als "falschen Fünfziger". Der Schauspieler erklärte weiter: "Ich bereue ein bisschen die gespielte Zuneigung, dass ich ihm überhaupt welche gegeben habe."

Jimi sprach in dem Livestream darüber, dass Kevin nach der Show ein anderes Gesicht gezeigt habe und seinen Mitbewohnern öffentlich Vorwürfe mache – offenbar alles, um von sich reden zu machen. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte eine Anzeige von Patricia Blanco (53) gegen Kevin. Grund seien angebliche rassistische Aussagen während der Show gewesen. "Ich war dabei, was ich mitbekommen habe, das wurde nicht gezeigt im Fernsehen. Das finde ich gut, weil dem sollte keine Plattform gegeben werden", kommentierte Raúl. Ferner stellte der Schauspieler klar: "Ich habe den Kontakt jetzt abgebrochen. Habe auch keinen Bock mehr."

Kevin hält sich derweil nicht zurück, wenn es darum geht, die Schuldfrage umzudrehen. Das zeigt sich vor allem daran, dass er behauptet, Patricia habe die Streitereien selbst provoziert. Im Interview mit Promiflash behauptete der Realitystar entschieden: "Patricia hat sich im Vorfeld des Drehs schon komisch verhalten." Zudem betonte er, dass ihr Verhalten während der Show ebenfalls unangebracht gewesen sei: "Leider kam Frau Blanco mit einigen meiner Spitzen so gar nicht zurecht und fing dann an, mich zu beleidigen."

Raúl Richter und Kevin Schäfer

Raúl Richter, Realitystar

Kevin Schäfer, Realitystar