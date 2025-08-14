Die Beckhams finden Brooklyns Gelübdeerneuerung übertrieben

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola (30) haben kürzlich ihr Eheversprechen bei einer pompösen Zeremonie in Westchester County erneuert. Obwohl die glamourösen Feierlichkeiten wie ein Familienfest anmuteten, waren weder Mama Victoria (51) noch Papa David (50) eingeladen – stattdessen kritisieren sie nun im Nachgang offenbar die gesamte Veranstaltung: Insider berichten von Unverständnis seitens seiner Familie, die die Notwendigkeit einer Gelübdeerneuerung nach nur drei Ehejahren infrage stellt. Besonders die äußerst luxuriöse Inszenierung glich laut der Familie einer "unnötigen Zurschaustellung obszönen Reichtums", so die von The Sun zitierte Quelle.

Besonders schmerzhaft für die Beckhams soll gewesen sein, dass Nicolas Vater Nelson eine bedeutende Rolle bei der Zeremonie hatte, während sie komplett außen vor blieben. Zudem trug Nicola ein Vintage-Kleid ihrer Mutter, nachdem sie bereits 2022 bei der Hochzeit Victoria als Designerin für ihr Brautkleid abgelehnt hatte. Laut dem zitierten Familienfreund sollen Victoria und David von dem Ausschluss zutiefst gekränkt sein – die Gräben innerhalb des einst so eingeschworenen Beckham-Clans scheinen mittlerweile beinahe unüberwindbar.

Die Beziehung zwischen Brooklyn und seinen berühmten Eltern wirkt schon seit Längerem angespannt. Besonders David soll es schwer getroffen haben, seinen Sohn jetzt noch weiter entfernt zu sehen. Der 26-Jährige hingegen scheint in seiner Ehe mit der hübschen Brünetten voll aufzugehen. Auf Social Media teilte das Paar romantische Bilder und Videos, doch für die Beckhams könnte jeder dieser Posts ein weiterer Stich ins ohnehin schmerzende Elternherz sein.

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Oktober 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025