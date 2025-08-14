Offiziell bestätigt: Das ist der Cast von "Love Island VIP"

Nach ersten Spekulationen ist es nun offiziell: Ab dem 11. September kämpfen 21 flirtwillige Promis bei Love Island VIP um die Herzen ihrer Mitstreiter und die Gunst der Zuschauer. Das bestätigt RTL und stellt direkt die bunte Mischung der Teilnehmer vor. Diesmal versuchen diese Männer ihr Glück: Dschungelcamp-Sieger Filip Pavlovic (31), Prominent getrennt-Star Marco Cerullo (36), Das Sommerhaus der Stars-Kandidat Umut Tekin (28), Make Love, Fake Love-Gewinner Maurice Spada, Love Island-Teilnehmer Josua Günther, Die Bachelorette-Bekanntheit Yannick Syperek, Kampf der Realitystars-Boy Jona Steinig (29), die früheren AYTO-Singles Dion Brown und Josh "Monaco" Stanley sowie Fitnessinfluencer Nam Vo.

Aber auch bei den Ladys sind einige bekannte Namen mit von der Partie: Die Ex-Bachelorette Stella Stegmann (28), Laura Maria Lettgen aka Laura Blond sowie Influencerin und Ex von Alexander Zverev (28) Brenda Patea (31) werden Schwung in die Runde bringen. Zudem komplettieren Realitystar Jennifer Iglesias (26), "Love Island"-Bekanntheiten Lisa-Marie Gaul, Sina Hornberger und Dijana Cvijetic (31), Reality-TV-Darstellerin Gabriela Alves den Cast sowie die Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmerinnen Jeje Lopes und Joena Steilen. Abschließend steht außerdem Tatum Koch mit auf der Liste, die aus Temptation Island bekannt ist.

Auch ein altbekanntes Gesicht kehrt in der zweiten Staffel zurück: Sylvie Meis (47) wird als Moderatorin durch die zweite Staffel des Erfolgsformats führen. In der Show geht es nicht nur darum, die große Liebe zu finden – auch eine Siegprämie von 50.000 Euro steht auf dem Spiel. Dabei wird Sylvie mit gewohntem Charme versuchen herauszufinden, ob es den Teilnehmern um wahre Gefühle geht oder ob sie vor allem den Gewinn im Blick haben. Intensive Beziehungen könnten entstehen, aber ebenso schnell wieder zerbrechen. Die Show verspricht, wie gewohnt, eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu bieten und hält sowohl für die Teilnehmer als auch für die Zuschauer so manche Überraschung bereit.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis