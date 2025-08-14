Doch kein Nepo-Baby? Jennifer Aniston kam "aus dem Nichts"

Jennifer Aniston (56), die mit der Serie Friends weltberühmt wurde, hat nun klargestellt, dass sie keinen Vorteil durch die Schauspielkarrieren ihrer Eltern John Aniston (†89) und Nancy Dow hatte. Beide waren in der Unterhaltungsbranche tätig, doch Jennifer betonte in einem Interview mit Vanity Fair: "Ich kam aus dem Nichts. Wir waren pleite. Da gibt es kein Nepo-Baby." Ihr Vater John, bekannt aus der Serie "Zeit der Sehnsucht", konnte zeitweise nicht einmal die Hypothek bezahlen, wie Jennifers Mutter einst in ihrer Biografie verriet.

Doch Jennifer gab auch einen Einblick in die schwierigen Seiten ihrer Beziehung zu ihrem Vater, der 2022 verstorben ist. Sie sprach davon, dass sie als Kind versucht habe, sich seine Anerkennung zu erarbeiten, was allerdings häufig mit Herzschmerz verbunden gewesen sei. "Das war es, was mich antrieb und gleichzeitig meine größte Enttäuschung war – zu beweisen, dass ich geliebt werden kann", offenbarte sie. Auch die Scheidung ihrer Eltern 1980 habe tiefgreifende Auswirkungen auf ihre Lebensweise gehabt. Sie erklärte in einem früheren Interview mit WSJ Magazine, dass diese Erfahrung es ihr erschwert habe, stabile Beziehungen aufzubauen.

Mittlerweile scheint Jennifer jedoch wieder Glück in der Liebe gefunden zu haben. Gerüchten zufolge soll die Schauspielerin eine neue Beziehung mit dem Hypnotiseur und Wellness-Unternehmer Jim Curtis führen. Die beiden wurden gemeinsam mit Freunden und Kollegen, darunter Jason Bateman (56) und dessen Frau, auf einer Yacht vor Mallorca gesichtet. Bestätigt hat Jennifer die Beziehung bislang nicht öffentlich. Dennoch freut sich die Schauspielerin offensichtlich über diese neue Phase in ihrem Leben.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Los Angeles

Getty Images Jennifer Aniston mit ihrem Vater John Aniston im Jahr 2012

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025