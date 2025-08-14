Priscilla Presley auf Millionen wegen Elvis' Erbe verklagt

Priscilla Presley (80) sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Zwei ihrer ehemaligen Geschäftspartner, Brigitte Kruse und Kevin Fialko, haben eine 50-Millionen-Dollar-Klage gegen die Ex-Ehefrau von Musiklegende Elvis Presley (†42) eingereicht – das berichtet nun unter anderem People. Sie behaupten, Priscilla habe angeblich den frühen Tod ihrer Tochter Lisa Marie Presley (†54) ausgenutzt, um die Kontrolle über Elvis' Nachlass wiederzuerlangen. Lisa Marie verstarb im Januar 2023 und habe laut den Klägern kurz vor ihrem Tod versucht, Priscilla als einzige Treuhänderin eines Vermögensfonds zu entfernen. Priscilla soll diesen Verlust befürchtet und entsprechend Einfluss genommen haben. Ihre Anwälte, darunter Marty Singer, weisen die Anschuldigungen jedoch entschieden zurück.

Die erhobenen Vorwürfe sind brisant und beinhalten unter anderem den Verdacht, die 80-Jährige habe medizinische Entscheidungen getroffen, bevor Lisa Maries älteste Tochter, Riley Keough (36), am Krankenhaus eintreffen konnte. Zudem behaupten Kruse und Fialko, Priscilla habe ihren früheren Geschäftspartnern in vorhergehenden rechtlichen Auseinandersetzungen geschadet und diese öffentlich diskreditiert. Die Gegenseite ihrerseits hatte Priscilla bereits 2024 wegen angeblicher finanzieller Manipulation und "indirekter Dienerschaft" verklagt. Riley wurde im vergangenen Jahr zur alleinigen Treuhänderin von Lisa Maries Nachlass ernannt und äußerte ihre volle Unterstützung für ihre Großmutter und zeigte sich entsetzt über die neuen Vorwürfe gegen Priscilla.

Die Familie Presley steht seit Jahrzehnten im Fokus der Öffentlichkeit und auch der Verlust von Lisa Marie hinterließ Wunden, die noch nicht verheilt sind. Priscilla zeigte sich in der Vergangenheit aufrichtig über ihre tiefe Trauer und postete bewegende Worte anlässlich ihrer Tochter. "Ich wünschte, ich könnte dich halten", lauteten ihre Worte zu Lisa Maries Gedenken auf Instagram. Trotz aller Auseinandersetzungen steht für die Familie das Andenken an Lisa Marie sowie der Erhalt von Elvis' Vermächtnis an oberster Stelle – ein Vermächtnis, das durch rechtliche Konflikte nun erneut in den Mittelpunkt gerückt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priscilla und Elvis Presley im Jahr 1967

Anzeige Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und ihre Tochter Lisa Marie

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Priscilla Presley, 2024