Gibt er Betrug an Laura jetzt zu? Jonny Jaspers erklärt sich

Gibt Jonny Jaspers (32) den körperlichen Betrug endlich zu? Der Reality-TV-Star, der aktuell in der Show Prominent getrennt zu sehen ist, hat sich in einer Instagram-Story zu den Anschuldigungen geäußert, die während seiner Beziehung mit Laura Peuker (25) zu ihrer Trennung führten. Laura hatte seinerzeit intime Nachrichten von Jonny auf seinem Handy entdeckt, in denen er mit einer anderen Frau über Sex sprach. Jonny bestritt in der Show jedoch vehement, seine Ex-Freundin körperlich betrogen zu haben. Zwischen dem Ex-Paar kam es deswegen immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. In seinem Statement scheint er den Betrug jetzt einzuräumen: "Ich habe Fehler gemacht, ich habe meine Partnerin betrogen und das erst später zugegeben."

In der Story betonte Jonny, sich mittlerweile weiterentwickelt zu haben. Er räumte ein, in der Vergangenheit nicht immer ehrlich gewesen zu sein, erklärte jedoch: "Der Jonny, den ihr in der Ausstrahlung vor neun bis zehn Monaten gesehen habt, war ein Mensch, der damals noch nicht einmal den Mut hatte, die ganze Wahrheit zu sagen." Heute, so der Reality-TV-Star, sehe das anders aus. Er versicherte, dass er aus seinen Fehlern gelernt habe und nun ein anderer Mensch sei. Dennoch beklagt er, dass die Darstellung in der Sendung ein verzerrtes Bild von ihm zeichne. Jonny weist darauf hin, dass daraus teilweise Hetze resultiere, die ihm zusätzlich zusetze.

Während der "Prominent getrennt"-Ausstrahlung kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zum öffentlichen Schlagabtausch zwischen Jonny und Laura. Dabei kamen unter anderem Chatverläufe zwischen Jonny und seiner angeblichen Affäre an die Öffentlichkeit und auch brisante Details aus der Beziehung mit Laura wurden enthüllt. Ende Juli versuchte der Tattooliebhaber die Wogen zwischen ihm und der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin zu glätten. "Ich möchte nicht, dass sie leidet, weint oder Schmerz empfindet. [...] Deshalb biete ich ein klärendes Gespräch an. Wann sie bereit ist", betonte er in einer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Februar 2024

Anzeige Anzeige

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"