Mutet sie zweitem Kind zu viel zu? HealthyMandy in Kritik

HealthyMandy (30), bürgerlich Mandy Brobeck, sorgt aktuell für Wirbel auf TikTok. Die Influencerin hat ein Video geteilt, in dem ihr zweiter Sohn angeblich seinen verstorbenen Bruder Rio sieht und eine Erdbeere mit ihm teilen möchte. Rio war 2022 mit einer seltenen Autoimmunerkrankung zur Welt gekommen und kurz darauf verstorben. Mandys Follower sind von dieser Szene tief erschüttert und äußern sich besorgt in den Kommentaren. Einige werfen ihr vor, ihrem sehr jungen Sohn psychischen Druck aufzuerlegen, indem sie ihm den Eindruck vermittle, sein toter Bruder sei physisch bei ihm.

Auf die Kritik reagierte Mandy mit zwei emotionalen Videos, in denen sie sich entschieden verteidigte. Sie betonte, dass Rio ein wichtiger und unvergesslicher Teil ihrer Familie bleibt, über den aber keineswegs ständig gesprochen wird. "Wir sprechen vielleicht ein- oder zweimal im Monat mit unserem Sohn über Rio", erklärte die Content Creatorin und wies die Vorwürfe, sie rede ihrem Sohn etwas ein, entschieden zurück. Sie schilderte auch die Entstehung des Videos und die besondere Bedeutung des Moments: Ihr Sohn hatte im Gespräch über Rio von sich aus reagiert. Mandy appelliert an ihre Community, empathischer zu sein, und stellte klar: "Es gibt kein Richtig oder Falsch, wenn es darum geht, mit solchen Verlusten umzugehen."

Die junge Mutter hat ihren Alltag und vor allem den tragischen Verlust von Rio stets offen mit ihrer Fangemeinde geteilt – vom überraschend schweren Krankheitsverlauf bis hin zu seinem frühen Tod. Der Verlust bewegt die junge Mama noch immer sichtlich. Erst vor wenigen Monaten suchte sie daher ein Medium auf, um mit ihrem verstorbenen Kind in Kontakt zu treten. Über die Geisterseherin richtete Rio rührende Worte an Mandy: "Die Schmerzen waren gar nicht so stark. Mamas [...] Liebe, die sie mir gegeben hat, war so stark, dass alles für mich einfach erträglich war."

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Instagram / healthy_mandy Mandy Brobeck und ihr Mann Oskar mit ihrem Sohn im Mai 2019

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und Healthy Mandy mit ihrem Sohn Rio

