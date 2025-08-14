Nach Supermodel-Karriere: Was macht Cara Delevingne heute?

Für ihre legendäre Geburtstagsfeier entschied sich Cara Delevingne (33) für eine glamouröse Party im legendären Chateau Marmont. Unterstützt von prominenten Freunden wie Selena Gomez (33), Jacob Elordi (28) und Margot Robbie (35), strahlte die Britin bei ihrer Pre-Birthday-Feier. Das frühere Supermodel, das sich in den letzten Jahren zurückgezogen hatte, um an sich selbst zu arbeiten, zeigte sich bei der Veranstaltung entspannt und in bester Laune, bevor sie mit einem großen Blumenstrauß in ihrem Auto nach Hause fuhr.

Hinter Cara liegt eine turbulente Zeit, die sie jedoch erfolgreich gemeistert hat. Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2022, ausgelöst durch Bilder, die sie sichtbar erschöpft und emotional ausgelaugt zeigten, entschied sie sich für eine Therapie und setzte alles daran, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Mittlerweile lebt sie nüchtern und engagiert sich öffentlich für Themen wie mentale Gesundheit und Achtsamkeit. Neben ihrer Schauspielkarriere, in der sie zuletzt in kleineren Projekten zu sehen war, widmet sie sich neuen geschäftlichen Unternehmungen. Zusammen mit ihren Schwestern Chloe (40) und Poppy (39), die vor Kurzem erstmals Mama geworden ist, hat sie eine vegane Prosecco-Marke ins Leben gerufen, die auch alkoholfreie Optionen bietet.

Cara Delevingne ist seit Jahren ein Gesicht der Modewelt, doch die Prioritäten der einstigen Laufsteg-Ikone haben sich gewandelt. Nach dem Druck und den Strapazen ihres Model-Alltags machte sie den Schritt, sich neu zu erfinden. Ihr persönliches Glück und Authentizität stehen heute im Mittelpunkt. Privat wie beruflich zeigt sie eindrucksvoll, wie ein Neuanfang gelingen kann, ohne dabei die Herausforderungen des Lebens zu verschweigen.

Getty Images Cara Delevingne im November 2024

Getty Images Cara Delevingne bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles 2024

Getty Images Cara Delevingne bei den Olivier Awards 2024 in London