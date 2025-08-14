Verschätzt: Bachelors-Vivi dachte, sie bekommt letzte Rose

Das Finale der aktuellen Staffel von Die Bachelors gab es für Kandidatin Viviane eine bitterböse Überraschung. Felix Stein (33) entschied sich, seine letzte Rose an Seyma zu übergeben. Dabei rechnete Vivi offenbar fest damit, dass sie am Ende die Siegerin seines Herzens sein würde. Die Realität sah dann aber anders aus und sie ging mit leeren Händen heim. Der Schock war der temperamentvollen Kandidatin ins Gesicht geschrieben. "Zu 99,9 Prozent habe ich damit gerechnet, dass ich die letzte Rose bekomme, ja", erklärt sie enttäuscht.

Felix begründete seine Entscheidung damit, dass Vivis Temperament aktuell nicht das sei, was er braucht. Eine herzliche Verabschiedung war danach für sie undenkbar. So verweigerte sie ihm eine letzte Umarmung und ließ sich auch nicht von ihm zum Auto begleiten. "Ich schwöre, das war die Strafe dafür, dass ich mich geöffnet habe. Nie wieder. [...] Was für ein Argument, Temperament... Ist er dumm oder was? Er braucht sich nicht in zwei, drei Wochen melden, wenn er merkt, dass es vielleicht zu ruhig ist", erklärt Vivi im Auto stinksauer.

Am Ende entschied sich Felix also für Seyma und gibt ihr die letzte Rose. Doch insgeheim wünschte sich der Bachelor wohl, mit einer anderen Frau aus der Show zu gehen. Doch Paulina stieg kurz vor dem Finale freiwillig aus. "Ich habe es nicht kommen sehen, dass es so sche*ße wird mit dem Dreamdate. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es mit Paulina klappt, sage ich ehrlich", gestand der Fotograf im großen Finale.

