Britney Spears will gegen Ex Kevin Federlines Buch vorgehen

Britney Spears (43) ist außer sich vor Wut. Ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) plant die Veröffentlichung eines äußerst intimen Enthüllungsbuchs, das für den 12. Oktober angekündigt ist. Wie eine Quelle gegenüber "#ShuterScoop" ausplaudert, fühlt sich die Sängerin "überrumpelt, wütend und verängstigt", da die Memoiren angeblich nicht nur ihre Ehe von 2004 bis 2007 thematisieren, sondern auch ihre mentale Gesundheit und den Schmerz ihrer langjährigen Vormundschaft beleuchten sollen. Besonders wütend sei Britney darüber, dass das Buch kurz nach dem Ende der Unterhaltszahlungen für ihre Söhne kommt. Wie der Informant erklärt, sei sie erbost, dass Kevin "nichts sagte, solange sie seine Rechnungen bezahlte, aber jetzt, wo keine Schecks mehr kommen, ist er bereit zu reden?" Nun will die Musikerin wohl rechtliche Schritte einleiten, um ihre Vergangenheit und Privatsphäre zu schützen. "Dies ist kein Buch über die Wahrheit, es geht um Geld und Relevanz", erklärt ein Insider.

Die Fans der "Toxic"-Sängerin sind ebenfalls wenig begeistert von Kevins Buchplänen. Viele sehen die Veröffentlichung als Versuch, aus Britneys Vergangenheit Kapital zu schlagen, nachdem der letzte Unterhaltscheck an Kevin im November 2024 ausgestellt wurde, als der jüngere Sohn volljährig wurde. In den sozialen Medien machen zahlreiche Unterstützer ihrem Unmut Luft. "Wow, der braucht wirklich Geld", schreibt ein treuer Fan von Britney auf X. Andere betonen, dass sie schon genug durchgemacht habe und nun wieder gezwungen sei, sich mit ihrer schwierigen Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Kevin ist ein ehemaliger Tänzer, der für große Namen wie Michael Jackson (†50) und Destiny's Child arbeitete, bevor er durch seine Ehe mit Britney ins Rampenlicht rückte. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, Sean Preston (19) und Jayden (18). Nach ihrer Scheidung im Jahr 2007 führte Kevin ein Leben außerhalb des Rampenlichts – bis jetzt. Auch privat hat er mittlerweile eine große Familie: Mit seiner heutigen Frau, der ehemaligen Volleyballspielerin Victoria Prince (42), hat er zwei weitere Töchter.

IMAGO / Depositphotos Britney Spears und Kevin Federline, 2015

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

IMAGO / APress Kevin Federline, Ex-Mann von Britney Spears