Ex-Maroon-5-Bassist Mickey Maddens Frau reicht Scheidung ein

Kate Bowman hat nach nur drei Monaten Ehe die Scheidung von Mickey Madden (46), dem ehemaligen Bassisten der Band Maroon 5, eingereicht. Laut Gerichtsdokumenten, die am Mittwoch eingereicht wurden und TMZ vorliegen, gab die Mode-Influencerin "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung an. Die Entscheidung kommt zwei Wochen, nachdem sie dem Musiker häusliche Gewalt und unangemessenes Verhalten vorgeworfen hatte. Kate beantragt nachehelichen Unterhalt, möchte aber verhindern, dass Mickey finanzielle Unterstützung von ihr erhält. Da das Paar kinderlos ist, steht zumindest das Thema des Sorgerechts nicht zur Debatte – jedoch erhebt Kate Anspruch auf die gemeinsamen Hunde Jam und Toast.

Zu den Vorwürfen erklärte Kate, sie habe am 21. Juli nach einer Auseinandersetzung ihr gemeinsames Zuhause verlassen. Vorausgegangen war eine Konfrontation über angeblich verstörende Nachrichten, die sie auf Mickeys Handy entdeckt haben soll. Der Bassist habe sie in diesem Zusammenhang mehrfach körperlich angegriffen. "Er hat mich körperlich misshandelt. Ich habe jetzt Angst vor ihm", erklärte die Content Creatorin laut der Gerichtsunterlagen. Sie sprach von einer bedrohlichen Situation, aus der sie nur durch Flucht entkommen konnte. Ihr Ex-Partner habe sie jedoch "zweimal an verschiedenen Orten gefunden und jedes Mal körperlich misshandelt". Nach diesem Vorfall zog Kate vorerst zu einer Freundin und beantragte eine einstweilige Verfügung, die Mickey verbietet, sich ihr auf weniger als 100 Meter zu nähern.

Über die verstörenden Textnachrichten, die sie angeblich auf dem Handy ihres Noch-Ehemannes gefunden habe, hatte Kate laut TMZ bereits vor zwei Wochen gesprochen. Damals berichtete sie, ein Fremder habe sie auf eindeutige Nachrichten von Mickey aufmerksam gemacht, in denen sogar von Vergewaltigungsfantasien die Rede gewesen sei. Im Anschluss an diese Entdeckung soll der Musiker handgreiflich geworden sein. Kate sei schließlich geflohen und habe zwischen geparkten Autos Schutz gesucht.

IMAGO / UPI Photo Mickey Madden, Musiker

Getty Images Mickey Madden im Jahr 2014

Getty Images Maroon 5 im Jahr 2013